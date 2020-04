Randstreifen wird hergerichtet

Auch wenn derzeit viele Räder still stehen, manche drehen sich noch. So sind Mitarbeiter des Münnerstädter Bauhofs derzeit dabei, den Windsburgeweg, die Verlängerung der Friedrich-Abert-Straße in Richtung Reichenbacher Straße herzurichten. Vor allem am Seitenstreifen der schmalen Straße habe es riesige Schlaglöcher gegeben, sagt Bürgermeister Helmut Blank (CSU). "Eigentlich ist das Sache der Bahn." Der Weg wird gerne als Abkürzung vom Schindberg nach Reichenbach und Burglauer benutzt. "Wir überlegen, die Straße auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen", so das Stadtoberhaupt. tm