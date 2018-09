Randaliert und beleidigt

Ein 19-Jähriger aus Hirschaid hat am Freitagvormittag erst randaliert und dann Zeugen beleidigt. Anwohner wurden laut Polizeibericht auf den Randalierer aufmerksam, als dieser mit einem Fahrradsattel auf einen Zigarettenautomaten in Hirschaid einschlug und eine Delle verursachte. An dem Zigarettenautomaten ist ein Schaden von rund 100 Euro entstanden. "Als sie ihn auf die Sache ansprachen, wurden sie von ihm mit Kraftausdrücken beleidigt", berichten die Beamten. Der Beschuldigte, der daraufhin flüchtete, ist laut den Ermittlern namentlich bekannt. Er muss nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen. red