Randalierer verursacht 5000 Euro Schaden

Weil es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einem 51-Jährigen und seiner 43-jährigen Lebensgefährtin kam, verließ die Frau daraufhin die gemeinsame Wohnung. Als sie am Freitagnachmittag wieder zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Freund in der Nacht in der Wohnung randaliert und einen Sachschaden von ca. 5000 Euro verursacht hatte. In Gegenwart der Frau schnappte sich der Mann den Autoschlüssel ihres Renault und fuhr mit unbekanntem Ziel davon. Durch die Fahndung konnte der Mann erreicht werden. Er brachte das Auto zu Polizeiinspektion Lichtenfels . Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und einem unbefugten Gebrauch eines Kraftwagens wurden eingeleitet.