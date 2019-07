Randalierer verletzt Feuerwehrmann

Beim Feuerwehrfest in Nüdlingen kam es am Montagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 41-jähriger Besucher pöbelte zuerst im Festzelt herum und zog sich dort aus. Kurz darauf versuchte er, einen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr dazu zu nötigen, seinen fast vollen Bierkrug auszutrinken. Da der Helfer dies jedoch ablehnte, wurde der Randalierer aggressiv und bedrohte den Mann. Der Helfer ließ den Aggressor daraufhin einfach stehen und entfernte sich in Richtung des Zeltes. Dies brachte den 41-Jährigen offenbar so in Rage, dass er dem Helfer seinen Bierkrug hinterherschleuderte. Dieser traf den Helfer zwar nicht direkt, jedoch zog sich dieser eine tiefe Schnittwunde am Unterschenkel durch einen herumfliegenden Glassplitter zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo seine Wunde genäht wurde. Der Randalierer versuchte sich zu Fuß zu entfernen, lief jedoch den zwischenzeitlich verständigten Polizeistreifen in die Arme. Nachdem er sich zuerst aggressiv verhielt und herumschrie, konnte er dann doch ohne Widerstand festgenommen werden. Der stark alkoholisierte Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, anschließend wurde er in einer Haftzelle ausgenüchtert. pol