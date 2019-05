Randalierer suchten auch ein Auto heim

Wie berichtet kam es am Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich der Gräfenberger Schulen. Wie jetzt bekannt wurde, hatten es die unbekannten Täter am Freitagabend zwischen 23 und 23.30 Uhr auch auf einen in der Lindengasse geparkten roten VW Passat abgesehen. An dem Fahrzeug wurden die beiden Außenspiegel abgetreten, die linke hintere Türe so deformiert, dass sie nicht mehr geschlossen werden kann. Zudem gelangten die Randalierer ins Fahrzeuginnere, wo ein Sicherheitsgurt durchgeschnitten und der Innenspiegel abgerissen wurde. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.