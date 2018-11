Randalierer macht Polizei zu schaffen

In einer Gaststätte in der Bahnhofstraße kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Streit zwischen Gästen. Beim Eintreffen der Polizei traf diese vor dem Lokal auf einen aggressiven 39-Jährigen, der im Begriff war, zurück in die Gaststätte zu gehen. Die Beamten sprachen ihn an, woraufhin er die Einsatzkräfte massiv beleidigte und um sich schlug. Dabei wurde die Motorhaube eines Streifenwagens beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Im weiteren Verlauf bekam der Mann einen Krampfanfall, so dass ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Während der Fahrt mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Coburg wehrte sich der 39-Jährige erneut, indem er versuchte, die Rettungskräfte zu bespucken. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt, die einen Wert von 2,21 Promille ergab. Der Randalierer erhält Anzeigen.