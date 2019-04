Randalierer in leer stehendem Haus

Randalierer im ehemaligen Kinder- und Jugendheim in der Gutenbergstraße wurden der Polizei am Sonntag, gegen 6.15 Uhr, von mehreren Anwohnern der Stationsbergstraße gemeldet. Bei der Absuche des seit Jahren leer stehenden Gebäudes trafen die Polizeistreifen auf insgesamt zehn Personen, die dort randalierten und offensichtlich Glasscheiben beschädigten. Nach einer Identitätsfeststellung erhielten sie einen Platzverweis und wurden wieder entlassen. Eine 15-Jährige, die zudem alkoholisiert war, wurde in Gewahrsam genommen und die Erziehungsberechtigten informiert. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt. pol