Randalierer in der Stadt unterwegs

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Stadt randaliert. Sie brachen den Fuß einer Parkbank hinter der Stadtpfarrkirche ab und warfen zwei Blumenkästen um, so dass sie auseinandergebrochen sind. Durch diese mutwillige Beschädigung entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro, so die Polizei. Vermutlich in der gleichen Nacht wurde auf der Museumsinsel an einem Lagerschuppen ein Dachziegel und am Geländer zur Saale ein Edelstahlverbindungsstück beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei unter Tel.: 09732/9060 bei der Hammelburger Polizei. pol