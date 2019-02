Randalierer geht auf Polizisten los

In Trübenbach randaliere ein betrunkener Mann, hieß es am Dienstagmittag, als die Polizei gerufen wurde. Beim Eintreffen der Streife lag der offensichtlich stark betrunkene Mann in einem Hauseingang. Nachdem der 54-Jährige aufgehoben und auf eine Bank gesetzt worden war, fing er an, die Polizisten zu beleidigen, und schlug dann auch noch mit der Faust auf diese ein. Die Beamten konnten den Angriff abwehren, so dass sie nicht verletzt wurden. Da der 54-Jährige aggressiv und uneinsichtig war, musste er in Gewahrsam genommen werden. Auch gegen den Transport zur Inspektion Neustadt setzte sich der Mann zur Wehr.