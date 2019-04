Randalierer beschädigen Zaun

Einen Sachschaden von mindestens 500 Euro richteten Randalierer in der Nacht auf Dienstag auf einem Privatgrundstück in der Sonnenleite an. Mehrere Holzbretter wurden mit roher Gewalt aus dem Zaunelement gebrochen. Zudem ist der Zaun umgekippt und in das Gartengrundstück gefallen. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an Telefon 09561/645209. pol