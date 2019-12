Randalierer auf Friedhof Weigelshofen

Am Montag hat in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen Grabstein am Friedhof Weigelshofen umgeworfen. Hierdurch fiel der Stein gegen die Grabumfassung und ins Grab, so dass ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.