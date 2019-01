Randale in der Schottenstraße

Ein jugendlicher Randalierer hat in Eltmann Polizeibeamte beleidigt. Anwohner der Schottenstraße hörten am Freitag kurz vor Mitternacht ein Poldern und Scheibenklirren. Da eine Haßfurter Streife gerade in der Nähe war, konnte schnell festgestellt werden, dass an einem Geschäft zwei Schaufensterscheiben eingeschlagen worden waren. Die frischen Spuren im Schnee führten zu mehreren Jugendlichen. Ein 14-Jähriger, der eine kleine Schnittwunde am Bein hatte, wurde laut Polizeiangaben "gleich frech". Er hatte 1,2 Promille im Blut und gab die Tat zu. Auf der Fahrt zu der Dienststelle wurden die beiden Beamten von ihm übel beleidigt. Seine Mutter wurde angerufen, um ihn abzuholen. Da der Ladenbesitzer nicht erreicht werden konnte, musste die Feuerwehr die Schaufenster provisorisch sichern. Der Schaden liegt bei rund 5000 Euro.