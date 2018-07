Randale führt zu Marihuana

Mann im Krankenhaus



pol



Eine größere Menge Marihuana entdeckten am frühen Montagnachmittag Polizisten in der Wohnung eines 48-Jährigen in Bamberg . Mehrere Nachbarn hatten die Polizei verständigt, da es in der Wohnung des randalierenden Mannes lautstark zugegangen war.Eine Polizeistreife ging der Sache auf den Grund und entdeckte mithilfe eines Polizeihundes einige Hundert Gramm Marihuana in der Wohnung des 48-Jährigen.Der Mann kam in ein Krankenhaus und muss sich nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.