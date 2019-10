Randale, Drohung und Beleidigung

Komplett ausgetickt ist ein 32-jähriger Bewohner, in einer Einrichtung für psychisch kranke Personen in der Nacht auf Donnerstag. Von (Todes-)Bedrohung bis Beleidigung ließ er nichts aus, immerhin hatte er 2,75 Promille intus. Wie die Polizei meldete, bedrohte der Mann Mitbewohner sowie das Pflegepersonal und ging aggressiv auf diese los. Eine Pflegerin musste sich vor dem 32-Jährigen in ihrem Pkw verbarrikadieren, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Frau verständigte die Polizei.

Gefesselt zum Streifenwagen

Die Streife traf den Mann stark alkoholisiert an. Ein Alkotest ergab 2,75 Promille. Er sollte daher zur Ausnüchterung zur Dienststelle der Polizeiinspektion Bad Brückenau mitgenommen werden. Da er sich dagegen wehrte, musste er schließlich gefesselt und mit unmittelbarem Zwang in den Streifenwagen gebracht werden. Dabei drohte er dem Polizeikommissar und der Polizeihauptmeisterin an, dass er sie töten werde und beleidigte sie mit üblen Schimpfworten.

Desinfektionsmittel getrunken

Da von der Einrichtung mitgeteilt wurde, dass er nachweislich Desinfektionsmittel getrunken habe, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert und nach ärztlicher Untersuchung wegen akuter Eigen- und Fremdgefährdung ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen. pol