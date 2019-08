Randale auf dem Lokus

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Dienstagmittag, 11 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs zu mehreren Sachbeschädigungen. Dort wurden ein Stromverteilerkasten umgeknickt, mehrere Glasscheiben - unter anderem an der öffentlichen Toilette - eingeschlagen sowie eine Parkbank demoliert. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung der Polizei auf insgesamt mindestens rund 2000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit der Kirchweih stehen, die am Wochenende in der Gemeinde stattgefunden hat. Sie hoffen nun auf mögliche Zeugen und deren Hinweise, die die Inspektion Neustadt unter der Rufnummer 09161/ 8853-0 entgegennimmt. pol