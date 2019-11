Randale an Halloween

In der Halloweennacht kam es laut Polizei im Bereich Schönbornstraße und Kurgarten zu Sachbeschädigungen und Diebstählen. An drei geparkten Fahrzeugen wurden Kennzeichen abgerissen. Diese wurden bislang nicht gefunden. An einem BMW wurde das hintere Kennzeichen abgerissen, beim vorderen wurde es versucht. Dabei entstand am BMW ein Schaden von etwa 150 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise auf den oder die Täter unter Tel.: 0971/ 714 90. pol