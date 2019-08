Bereits am Mittwoch wurde festgestellt, dass in der Mühlbergstraße am Kinderspielplatz die Holzüberdachung über der Sitzgelegenheit mutwillig zum Einsturz gebracht und ein Mülleimer aus Metall von der Halterung abgetrennt und stark verformt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2200 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.