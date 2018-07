Randale am Güterbahnhof: Polizei sucht Zeugen

Seifenlauge verteilt



Einen Sachschaden von mindestens 500 Euro richteten bislang Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am ehemaligen Coburger Güterbahnhof an, berichtet die Polizeiinspektion Coburg Im Bereich der alten Pakethalle wurden demnach mehrere Glasscheiben aus dem Gebäude herausgeschlagen und zudem ein Holztisch beschädigt. Zudem verteilten die Unbekannten Seifenlauge auf dem Boden und beschädigten mehrere Kissen verschiedenster Sitzgelegenheiten. Auch ein Schirmständer musste "daran glauben", wie die Polizei schreibt, und wurde verbogen.Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich Güterbahnhof/ehemaliger Schlachthof gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Coburger Polizei unter der Telefonnummer 09561/645 209.