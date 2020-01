Ramming neuer Senator

Bei ihrem Ehrenabend im Gasthof "Frankenwald " in Unterzaubach zeichnete die Faschingsgesellschaft Stadtsteinach Herbert Glauch für 50-jährige Mitgliedschaft aus. Über den Verbandsorden des Fastnacht-Verbands Franken (FVF) freuten sich Monika Schiller und Jonas Gleich.

In Würdigung ihrer Verdienste erhielten Uwe Hahn, Stefan Hessner, Michael Martin, Thomas Süß und Volker Wochele die FVF-Ehrennadel in Gold. Über die FCF-Ehrennadel in Silber durfte sich Stephan Schiller freuen. Die Auszeichnungen nahm der FVF-Bezirkspräsident Norbert Greger vor. Er gratulierte allen Fastnachtsfreunden herzlich.

In Würdigung seiner Verdienste um die Stanicher Fastnacht ernannte Präsident Andy Sesselmann Thomas Ramming zum Senator der Faschingsgesellschaft. Klaus-Peter Wulf