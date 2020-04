"Ramma damma" ist auch im Alleingang ein Segen für die Natur

Das große Aufräumen in der Natur unter dem Motto "Ramma damma" ist bekannt. Da solche Gruppenaktivitäten nun verboten sind, erreichte unsere Redaktion von mehreren Seiten ein alternativer Vorschlag: "Ramma du I".

Die Idee ist an sich nicht neu. Schon in vergangenen Jahren haben sich beherzte Naturliebhaber zusammen aufgerafft, um mit Müllbeuteln und Greifern oder Sammelstöcken ausgerüstet die Wegraine und Straßengräben von den Hinterlassenschaften zu befreien, die offenbar gedankenlose Autofahrer nach dem Konsum des Inhalts - denn meist geht es um Verpackungen - aus dem Fenster geworfen hatten. Diesem Unrat sollten die Bürger im Landkreis helfen, den Weg in die Mülltonne zu finden - und zwar wegen Corona jeder für sich, wie Martin Leubner, Vorsitzender des Frankenwaldvereins Mitwitz, rät. "Warum sollte man nicht bei einem Spaziergang eine Mülltüte und eine Auflesehilfe mitnehmen?", fragt er. Bei seiner ersten "Probesammlung" habe Leubner einen prall gefüllten Beutel mit etwa drei Kilogramm komprimiertem Unrat zusammenbekommen.

"Ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere von dieser Idee angesprochen fühlen würde und mir Bilder von der erfolgreichen Jagd nach Unrat zusenden würde." Leubner würde die Fotos gerne sammeln und auf der Homepage des Vereins (www.fwv-mitwitz.de) veröffentlichen.

Der Steinberger Christian Eidloth sieht das ähnlich und meint in einem Schreiben an unsere Redaktion: "Wenn es derzeit vielen Schülern daheim so langsam oder zumindest zu gewissen Zeiten des Tages langweilig wird, könnten diese sich doch bei dem schönen Wetter einen Sack nehmen, um damit unsere Umwelt vom Müll zu befreien und unsere Natur schöner zu machen." red