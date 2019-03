"Rama-Dama" in Knetzgau

Das Bündnis für Familien und Senioren der Gemeinde Knetzgau lädt für den Freitag, 22. März, alle Bürger zur Müllsammelaktion "RamaDama" ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am alten Rathaus. Die Freiwilligen sammeln in Kleingruppen an Straßen und Wegen alles ein, was nicht in die Natur gehört. Da am gleichen Tag der "Weltwassertag" stattfindet, soll das Augenmerk besonders auf das Mainumfeld gelegt werden. Gegen 17 Uhr wartet auf die Helfer am alten Rathaus eine kleine Stärkung. Die unter Zehnjährigen können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Helfer sollen einen Eimer, Handschuhe und eine Warnweste mitbringen, teilt die Gemeinde mit. red