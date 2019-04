Rama dama in der Gemeinde Oerlenbach

Die Gemeinde Oerlenbach organisiert am Samstag, 6. April, mit der Unterstützung der Vereine und des Landratsamtes Bad Kissingen eine Flursäuberungsaktion. Die Aktion beginnt um 9 Uhr an folgenden Treffpunkten: vor der Schule Ebenhausen, am Gemeindehaus Eltingshausen, am Feuerwehrhaus Oerlenbach und am "Haus der Bäuerin" in Rottershausen. Ende ist um 12 Uhr am Bauhof in Oerlenbach, wo die Helfer eine Brotzeit erhalten. sek