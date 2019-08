Rallye durch das Dorf

Die Freien Wähler laden Kinder aus Neudrossenfeld unter dem Motto "Wo bist du daham?" zu einer Dorf-Rallye ein. Start ist am Montag, 26. August, um 13 Uhr am Schotter-Parkplatz unter der Schule, Ende gegen 15.30 Uhr am Sportplatz.

Die Jungen und Mädchen werden gemeinsam spannende Rätsel und kniffligen Aufgaben lösen. Im Anschluss können die Kinder über dem Lagerfeuer Stockbrot backen.

Um Anmeldung unter der Telefonnummer 09203/6133 oder per E-Mail an bergmann.neudrossenfeld@gmail. com wird gebeten. red