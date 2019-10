Ralf Hofmann spielt bedeutende Werke

Schon zur Tradition geworden ist ein Orgelkonzert zur Kirchweih in der Zeiler Stadtpfarrkirche Sankt Michael. Der dortige Organist Ralf Hofmann gibt dort am Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr ein feierliches Konzert.

Im Mittelpunkt des Konzertes stehen, wie der Organist selbst mitteilte, symphonische Orgelwerke. Mit César Francks Choral in a-Moll erklingt ein bedeutendes Werk der Orgelliteratur. Franck wird als Begründer der französisch-symphonischen Orgelmusik betrachtet und wirkte in verschiedenen Pariser Kirchen, vor allem in Ste-Clotilde. Die drei Choräle schrieb er in seinem letzten Lebensjahr. Der im Konzert erklingende dritte Choral in a-Moll ist durch Gegensätzlichkeit mit einem aufbrausenden Thema auf der einen Seite und durch den ruhigen Choral sowie einen lyrischen Mittelteil auf der anderen Seite geprägt.

Weiterhin erklingt die große Sonate in c-Moll des ebenfalls französischen Organisten Alexandre Guilmant. Er wirkte ebenfalls in verschiedenen Pariser Kirchen, spielte zur Einweihung der Orgel in Saint-Sulpice sowie der Kathedrale Notre-Dame und wirkte als Titularorganist an La Trinité. Zu seinen bedeutendsten Orgelwerken gehören die acht Sonaten für Orgel, aus denen die fünfte in c-Moll erklingt. Diese ist symphonisch angelegt und erinnert teilweise an die Harmonik César Francks.

Außerdem will Ralf Hofmann das Choralvorspiel "Allein Gott in der Höh' sei Preis und Ehr'" aus der Sammlung der Leipziger Choräle spielen. Hier bearbeitet Bach das bekannte Kirchenlied für zwei Manuale und Pedal.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind erbeten. red