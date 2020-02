Ralf Haupt übernimmt

Stadt und Landkreis Bamberg gründeten am 1. Juni 2011 eine gemeinsame Klima- und Energieagentur. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Geschäftsstelle zur Bündelung der Klimaschutzaktivitäten in der Region. Die Geschäftsführung wechselt turnusmäßig alle drei Jahre zwischen der Stadt und dem Landkreis. Seit 1. Januar 2020 werden die Geschicke wieder durch den Sozial-, Ordnungs- und Umweltreferenten der Stadt Bamberg, Ralf Haupt, als Geschäftsführer gelenkt. Das derzeit wichtigste Projekt der Klima- und Energieagentur ist die Erarbeitung eines Klimaanpassungskonzepts in Kooperation mit Green Adapt, Gesellschaft für Klimaanpassung mbH - das Konzept soll dem Klimarat von Stadt und Landkreis Bamberg in seiner nächsten Sitzung am 22. April vorgestellt werden. Außerdem veranstaltet die Klima- und Energieagentur Bamberg am Sonntag, 3. Mai, von 9 bis 17 Uhr im Kreisbauhof Memmelsdorf die 10. Energiemesse. red