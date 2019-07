Rakoczy-Fest in Bad Kissingen

Historische Persönlichkeiten inmitten der feiernden Menge, Pferdekutschen und blumengeschmückte Festzugswagen: Vom 26. bis 28. Juli findet Bad Kissingens größtes Stadtfest statt.

Gäste und Einwohner werden Zeugen vergangener Zeiten und feiern ein Wochenende lang die Stadtgeschichte des bekanntesten Kurort Deutschlands. Das Rakoczy-Fest 2019 wird am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr auf dem Marktplatz von Oberbürgermeister Kay Blankenburg und Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, eröffnet. Um 20 Uhr findet das Quadrillen Reiten des Reitervereins Bad Kissingen im Luitpoldpark statt.

Auch die historischen Persönlichkeiten, wie Märchenkönig Ludwig II., Prinzregent Luitpold und Kaiserin Auguste Victoria, werden dabei sein. Begleitet von einem Meer aus schwimmenden Kerzen gleiten diese anschließend bei dem Programmpunkt "Die Saale brennt" von der Medienwiese an der Ludwigsbrücke bis zur Wandelhalle. Bis 1 Uhr herrscht in der Innenstadt buntes Treiben.

Am Samstag, 27. Juli, beginnt das Rakoczy-Fest um 10.30 Uhr mit einem Frühkonzert des Musikvereins Edelweiss Lauter im Kurgarten. Auch auf der Medienwiese und in der Innenstadt findet ab 14 Uhr den ganzen Tag über ein unterhaltsames Programm statt.

Um 18.30 Uhr stellt der Hofmarschall die historischen Persönlichkeiten vor der Spielbank vor, bevor sich diese ab 19.30 Uhr zum Festball in den Regentenbau begeben. Von Kaiserin Sisi bis Theodor Fontane sind sämtliche historische Persönlichkeiten mit dabei. Die Staatsbad Philharmonie Kissingen und die Band "Firebirds" sorgen für feierliche Stimmung. Der Festball beginnt um 20 Uhr, Einlass, ist ab 19 Uhr.

Am Sonntagvormittag findet um 10.30 Uhr das Promenadenkonzert mit der Staatsbad Philharmonie Kissingen und den historischen Persönlichkeiten im Kurgarten statt.

Am Nachmittag findet der Höhepunkt des Festwochenendes statt: Beim beliebten historischen Festzug geben sich das österreichische Kaiserpaar, Zar Alexander II. von Russland genauso wie Fontane und Rossini die Ehre, wenn ab 14.30 Uhr stilvoll geschmückte Festwagen und Fußgruppen durch die Innenstadt ziehen. Im Anschluss stehen die historischen Persönlichkeiten ab 16 Uhr für eine Autogrammstunde im Kurgarten zur Verfügung. Um 20 Uhr gibt das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen ein Konzert im Kurgarten. Zum Abschluss des dreitägigen Stadtfestes findet um 22.15 Uhr ein großes Feuerwerk statt.

Das gesamte Programm ist in der Broschüre der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH übersichtlich dargestellt. Diese liegt in der Tourist-Information Arkadenbau, in der Wandelhalle und an der Infotheke im Rathaus aus.

Das gesamte Wochenend-Programm ist online im Internet unter www.badkissingen.de/Rakoczy-Fest abrufbar.