Raketenstart am Sportplatz

Die Carl-Platz-Grundschule führte angesichts des bevorstehenden 50. Jubiläums der ersten Landung eines Menschen auf dem Mond vom 21. Juli 1969 ein Weltraumfest durch. Für die Schüler der Ganztagesklassen hatte das Pädagogen-Team unter der Leitung von Hannelore Bonk sehr abwechslungsreiche Erlebnisstationen vorbereitet. Sie umfassten unter anderem Astronautenessen, Kosmos-Treibstoff-Labor, Drehwurm-Test, Weltraumfahrzeug-Übungen, diverse Mal- und Bastelstationen sowie richtig Raketenstarts mit den "Technik-ExperiMINTier"-Schülern des Höchstadter Gymnasiums.

Ein lautes "5-4-3-2-1-Start" war über 100 Mal zu hören, bevor eine Kunststoffrakete explosionsartig vom Sportplatz unter dem Jubel der Startmannschaft und der jungen Zuschauer Richtung Weltraum startete.

Erfreulicher Nebeneffekt der Raketenstarts war, dass man bei der Hitze eine kleine Dusche von dem Wasser-Treibstoff abbekam.

Engagierte Lehrerin

Die jungen Astronauten waren sichtbar begeistert. Teamleiterin Hannelore Bonk hatte als Kind in Bad Kissingen dem Astronauten Neil Armstrong die Hand geschüttelt. Seither ist sie an der Raumfahrt sehr interessiert und hat sogar Nasa-Raketenstarts in den USA miterlebt. Auch dank ihres Engagements ist es nicht auszuschließen, dass vielleicht in 20 Jahren aus der Kindergruppe der Ganztagesschule sogar eine Astronautin oder ein Astronaut hervorgegangen sein wird.