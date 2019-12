Rakete zu früh abgeschossen

Während einer Streifenfahrt am Sonntagabend gegen 21 Uhr wurde auf einer Wiese am Hallenbad eine gerade abgeschossene Silvesterrakete gesichtet. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten noch weitere Raketen. Der 38-jährige Feuerwerker, der zu Besuch in Deutschland war, wurde darüber belehrt, dass vor Silvester keine Raketen gezündet werden dürfen, teilt die Polizei Hammelburg mit. pol