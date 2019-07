Rainer-Markgraf-Stiftung würdigt herausragende Leistungen in der Region

Am 14. November 2019 will die Rainer-Markgraf-Stiftung wieder den Rainer-Markgraf-Preis vergeben. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis soll herausragende Leistungen und Leuchtturmprojekte der Regionen Oberfranken und Oberpfalz auszeichnen. Jetzt sucht die Stiftung nach einem Preisträger und nimmt Empfehlungen entgegen.

Mit dem Preis erinnert die Stiftung an Rainer W. Markgraf (1956-2015). Er war verwurzelt in seiner Heimat. Mit neuem Denken und innovativen Ideen führte er als Geschäftsführender Gesellschafter die Bauunternehmung W. Markgraf GmbH & Co KG und war zudem vielfältig ehrenamtlich engagiert. Seine Begeisterung für kreative Entwicklungen und die Verbundenheit zur Heimat zeichneten ihn aus. Mit dem Preis würdigt seine Stiftung einmal im Jahr Menschen mit herausragenden Leistungen in der Heimatregion von Rainer W. Markgraf. Gesucht werden Menschen, die sich in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung als kreative Köpfe auszeichnen und sich im besonderen Maße Verdienste erworben haben. Vorschläge nimmt die Stiftung bis zum 30. August entgegen. Die Vergaberichtlinien und ein Empfehlungs-Formular sind auf ihrer Homepage zu finden: www.rainer-markgraf-stiftung.de red