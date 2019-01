Rainer Ludwig unterstützt Bienen-Volksbegehren nicht

Die Freien Wähler und damit auch deren Kulmbacher Landtagsabgeordneter Rainer Ludwig werden das Volksbegehren "Rettet die Bienen" nicht unterstützen. "Umweltschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe - davon ist die Landtagsfraktion der Freien Wähler überzeugt. Deshalb will sie das Bienen-Volksbegehren, das heute startet, nicht unterstützen, da es allein auf Veränderungen in der Landwirtschaft abzielt", so Ludwig in einer Pressemitteilung.

Das Anliegen sei zwar gut gemeint, aber nicht gut gemacht, erklärt MdL Rainer Ludwig. "Zwei Prozent der bayerischen Bevölkerung zu alleinigen Verantwortlichen des Bienenschutzes zu machen, ist weder gerecht, noch zielführend." Vielmehr brauche es ein Konzept, um Bayern und den Wahlkreis Kulmbach/Bayreuth/Wunsiedel insgesamt ökologischer zu gestalten.

Das Volksbegehren ignoriere, dass das Artensterben viele Ursachen habe - wie Flächenverbrauch und fehlende Biotopvernetzung, Klimawandel oder Belastungen durch den Verkehr. "Stattdessen werden die bayerischen Bauern zu Buhmännern gemacht. Dabei tragen gerade sie schon viel zum Artenschutz bei." Ludwig sorgt sich, dass die Initiative dazu führen könnte, dass insbesondere kleinere landwirtschaftliche Betriebe auch in der oberfränkischen Region auf lange Sicht aufgeben müssen. red