Rainer-Glas-Trio gastiert im Kellerhaus

Am Sonntag, 15. September, ist der Erlanger Bassist Rainer Glas mit seinem "Universal"-Trio ab 11 Uhr im Kellerhaus Pommersfelden zu hören. Der professionelle Jazz- und Weltmusiker hat in den vergangenen vier Jahrzehnten bei über 1200 Konzerten europaweit viel Erfahrungen gesammelt. Auch im Kellerhaus Pommersfelden ist die "Schlechtwetter-Situation" längst ausverkauft. Da am Sonntag aber mit gutem Wetter zu rechnen ist, gibt es noch ausreichend Plätze auf der Sonnenterrasse mit Blick auf das Schloss Weissenstein, teilen die Veranstalter mit. Das "Universal"-Trio wird Jazzklassiker mit virtuosen Soli spielen. Mit dem Bassisten spielen der Pianist Bernhard Pichl und die Münchner Schlagzeugerin und Sängerin Carola Grey. Kartenreservierungen sind unter 09548/982198 möglich. red