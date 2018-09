Rainer Daum: mit 59 Jahren Diakon in St. Martin

Mit Rainer Daum stellte sich ein neuer Diakon in der Pfarrkirche St. Martin mit einem Einführungsgottesdienst den Gläubigen vor. Diakone assistieren dem Priester bei der Eucharistiefeier, verkünden das Evangelium und legen es in der Predigt aus. Sie dürfen die Taufe spenden sowie kirchliche Trauungen und das Begräbnis leiten, Wortgottesdienste feiern, die Kommunion und den Segen spenden.

Das Diakonat ist einerseits die Vorstufe zur Priesterweihe, es gibt aber auch das ständige Diakonat für verheiratete Männer mit Zivilberuf und im Hauptberuf.

Der neue Diakon Weismains war zunächst in Kulmbach als ziviler Diakon tätig. Zum Diakon wurde er 2015 von Erzbischof Ludwig Schick geweiht. Er hat die Möglichkeit nun genutzt, zum hauptberuflichen Diakon zu werden.

Wenn man Rainer Daum anschaut, sieht man einen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Er ist 59 Jahre alt und mit seiner Frau Elisabeth seit 37 Jahren verheiratet, hat drei Kinder und drei Enkelkinder. Eigentlich war Rainer Daum als Experte für Computer und digitale Netzwerke bei der Firma Baur in Burgkunstadt angestellt. Doch die Frage nach der Zukunft und dem Sinn des Lebens ließ ihn nun die Chance nutzen, hauptamtlicher Diakon zu werden.

Seine Tätigkeit wird nun im Seelsorgebereich Obermain-Jura mit Sitz in Weismain sein. In seiner ersten Predigt im Gottesdienst, stellte er die Wichtigkeit der Gemeinschaft im christlichen Sinne in den Mittelpunkt. Anhand einer Geschichte machte er deutlich, dass unsere innere Haltung und unser eigenes Ich im Glauben verwoben seien. Daher sollten sich Christen nicht von Nebengeräuschen blenden lassen. Deshalb sollten wir öfters unsere innere Beziehung zu Gott suchen, um ein positives Leben i zu führen. rdi