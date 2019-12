Raine sollen für Insekten wieder Rückzugsraum werden

Raine und Säume bieten vielen Tieren Nahrung und Rückzugshabitate. Für viele Menschen gehören sie mit Wiesenblumen, Bienen, Hummeln und Schmetterlingen zudem zum Idealbild einer Kulturlandschaft. Besonders hochwertige Säume sollten dabei eine gewisse Mindestbreite und Strukturvielfalt aufweisen. Ebenso wichtig ist es, dass auf eine Düngung und Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln verzichtet wird und die Säume, wenn überhaupt, nur extensiv genutzt und gepflegt werden. Trotz seiner großen Bedeutung für den Artenschutz ist dieser Lebensraumtyp stark bedroht.

Am Beispiel der Gemeinde Wilhelmsthal wurde über den Landschaftspflegeverband Frankenwald, Landkreis Kronach e. V. und das Büro "Natürlich Wolf" eine erste Konzeption für die Pflege der Rainstrukturen erstellt.

Bei einem Ortstermin in dieser Woche, an dem beispielhaft eine kommunale Fläche gemäht wurde, legte Bürgermeisterin Susanne Grebner fest, "Raine an Wegrändern nicht mehr komplett zu mähen und mehr Fläche als Rückzugsraum für Insekten stehen zu lassen."

Erwin Schwarz, stellv. Vorsitzender des Kronacher Landschaftspflegeverbandes, weist darauf hin, dass auch solche Maßnahmen gefördert werden müssen, da sie aufwändiger als das Mulchen sind.

Da der Arten- und Blütenreichtum der Säume von einem nährstoffarmen Boden abhängig ist, werden durch die aktuell gängige Praxis der Mulchmahd besonders die Saumtypen gefördert, die einen nährstoffreichen Boden bevorzugen. Grund dafür ist der kontinuierliche Nährstoffeintrag. Ziele einer ökologisch sinnvollen Pflege sollten sein, blüten- und artenreiche Pflanzenbestände zu erhalten.

Die Raine sollten deshalb nach Möglichkeit nur einmal spät im Jahr gemäht werden. Das Schnittgut muss von der Fläche entfernt werden, um die Aushagerung des Bodens zu unterstützen. red