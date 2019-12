Raimund Göhlich nimmt mit auf die Insel Lanzarote

Am kommenden Donnerstag, 5. Dezember, findet im "Struwwelpeter" in der Rodacher Straße ein Diavortrag zum Thema "Lanzarote - Insel der Vulkane" statt. Der Bad Staffelsteiner Raimund Göhlich berichtet in Bildern von seiner Reise über die Insel.

Lanzarote, viertgrößte und zudem nördlichste Insel des Kanarischen Archipels, ist ein attraktives Reiseziel mit vielen Gesichtern. Da gibt es urweltlich und unheimlich anmutende bizarre Feuerberge, in allen Erdfarben schillernde Kraterflanken, tiefschwarze Aschefelder und flechtenüberwucherte Lavameere. Gut ausgebaute Straßen führen in blitzsaubere Orte mit strahlend weißen Häusern, die einen grandiosen Kontrast zum schwarzen Vulkangestein bilden und zu fantastischen Aussichtspunkten und Vulkangrotten, die der Inselkünstler César Manrique in Touristenmagnete verwandelt hat.

Der Vortrag über Lanzarote beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. red