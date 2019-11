Hutschdorf vor 17 Stunden

hutschdorf.inFranken.de

Raiffeisenbank verabschiedet Karl-Heinz Schneider

An seinen ersten Arbeitstag vor knapp 47 Jahren kann sich Karl-Heinz Schneider noch gut erinnern: Die Bankfiliale in Hutschdorf bestand lediglich aus einem Raum, besetzt mit drei Mitarbeitern. In all ...