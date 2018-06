Raiffeisenbank Thurnauer Land wächst um "fantastische 25 Prozent"

Hohe Eigenkapitalquote





2019 Wechsel im Vorstand



Es sei beeindruckend, wie sich ein relativ kleines Unternehmen wie die Raiffeisenbank Thurnauer Land eG im "Haifischbecken der Bankenwelt" behaupte, lobte stellvertretender Landrat Dieter Schaar bei der Generalversammlung der Genossenschaft in der Neudrossenfelder Ausstellungshalle.Die Finanzmärkte stünden unter dem Einfluss der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und dem damit verbundenen Niedrigzinsumfeld sowie der zunehmenden politischen Unsicherheit, sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Schneider. Umso mehr freute er sich, Positives verkünden zu dürfen. "In einem für den Bankensektor weiterhin schwierigen Umfeld ist es uns auch im vergangenen Jahr gelungen, die Geschäftstätigkeit auszuweiten und weiter zu wachsen - in den letzten fünf Geschäftsjahren somit nahezu um fantastische 25 Prozent."Der Aufwärtstrend schlug sich Schneider zufolge auch im Geschäftsjahr 2017 nieder. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 auf 107,7 Millionen Euro gestiegen.Die Einlagen der Kunden nahmen um 3,3 auf 94,2 Millionen, das Kreditvolumen um 3,2 auf 44,1 Millionen Euro zu. "Unsere Genossenschaft verfügt weiterhin über eine hervorragende Eigenkapitalausstattung. Sie entspricht den Anforderungen und erlaubt darüber hinaus auch ein stetiges Geschäftswachstum in den nächsten Jahren", betonte Schneider.Der einzige Wermutstropfen sei der Rückgang des Warengeschäfts. 2017 habe die Bank einen rechnerischen Verlust von 14 000 Euro gemacht. "Wir stehen im Warengeschäft an einem absoluten Scheideweg", sagte Schneider. Es entstehe ein Umbruch vom Lagerhaus- zum Transitgeschäft. "Sollten wir verstärkt merken, dass unser Angebot nicht mehr genutzt oder benötigt wird, obwohl sich die aufgerufenen Preise nahezu gleichen, sind wir aus betriebswirtschaftlicher Sicht gezwungen, unser Warengeschäft schnellstens auf den Prüfstand zu stellen", warnte der Vorstandsvorsitzende. Er rief die Landwirte dazu auf, Verbesserungsvorschläge vorzubringen.Genauso wie im Vorjahr dürfen sich die Mitglieder der Raiffeisenbank Thurnauer Land über eine Dividende von 3,5 Prozent freuen. Schneider betonte, dass die Ausschüttung über dem Landesdurchschnitt liegt und die Anlage weitaus mehr Ertrag bringt als eine vergleichbare am Geld- und Kapitalmarkt. Dementsprechend sei das Interesse an einer Mitgliedschaft gewachsen. Während die Bank 2017 insgesamt 46 Neumitglieder verzeichnete, sind es im laufenden Geschäftsjahr zum jetzigen Zeitpunkt bereits 50.Schneider mahnte: "Wir werden in Zukunft nur noch Personen als Mitglieder aufnehmen, die auch Geschäfte mit unserer Bank machen." Kundentreue seieiner der wichtigsten Faktoren im Erfolgskonzept der Genossenschaftsbank.Namentlich erwähnt wurden bei der Generalversammlung zwölf Jubilare, die vor 50 Jahren beigetreten waren. Ehrenurkunden und Geschenke werden sie in den kommenden Tagen von ihrem jeweiligen Geschäftsstellenleiter erhalten.Peter Häckel aus Rottlersreuth wurde ohne Gegenstimmen in den Aufsichtsrat gewählt. Er übernahm das Amt für den im vergangenen Jahr verstorbenen Werner Fürst. Wiedergewählt in den Aufsichtsrat wurde Markus Wolfrum, ebenfalls ohne Gegenstimmen.Im nächsten Jahr, am 30. Oktober, steht eine weitere maßgebliche personelle Veränderung an: Karl-Heinz Schneider wird nach 46 Jahren Betriebszugehörigkeit, davon 30 Jahre im Vorstand, in die passive Altersteilzeit übertreten. Als Nachfolger steht Prokurist Sven Zink parat.Die Zukunft birgt Herausforderungen. "Die nächste Bankenkrise ist programmiert", prognostizierte Schneider, denn Deutschland greife zwar auf ein dezentrales, breites und regional aufgestelltes Netz aus mittelständischen Banken zurück, doch sei dieses "Rückgrat unserer Wirtschaft" teilweise vom Aussterben bedroht. Schneider zufolge ist der Grund dafür die dauerhafte Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, durch die die Haupteinnahmequelle der Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen - die Zinsmarge - wegbricht.Großbanken als Anbieter hochspekulativer Anlagen profitierten von dieser Entwicklung, während Genossenschaften und Sparkassen gezwungen seien, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Vorstand und Aufsichtsrat würden sich keinesfalls der Verantwortung für die Region entziehen und auf die Lage an den Finanzmärkten reagieren. "Global denken - lokal handeln. Das ist auch weiterhin unsere Philosophie für die Zukunft", versprach Schneider.