Raiffeisenbank hat ein Herz für Schulkinder

Über 90 Kinder besuchen derzeit den Kinderhort der Adam-Riese-Schule in Bad Staffelstein. Neben dem Erledigen der Hausaufgaben wird zum Beispiel auch viel mit den Kindern gesungen, gespielt und gelacht. Da Kinder einen großen Bewegungsdrang haben und diesen am besten im Freien ausleben können, wurden für den Außenbereich einige Spielgeräte wie Hindernisse, Parcourskegel oder ein Volleyballnetz angeschafft. Da der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein Kinder und Jugendliche besonders am Herzen liegen, stellte diese dem Adam-Riese-Kinderhort eine Spende über insgesamt 500 Eure für die Anschaffung dieser Geräte zur Verfügung. Als Vertreter des Kinderhortes waren die stellvertretende Hort-Leiterin Sabrina Flemming, Thomas Geldner (Geschäftsführer Caritasverband für den Landkreis Lichtenfels) und Mitarbeiterin Svenja Seidel vor Ort und bedankten sich beim Geschäftsstellenleiter Jochen Pfeiffer für die Spende. Das Geld stammt aus dem Zweckertrag des Gewinnsparens. red