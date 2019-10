Raiffeisenbank Fränkische Schweiz im Register eingetragen

Mit der Eintragung der Raiffeisenbank Fränkische Schweiz in das Genossenschaftsregister am 1. Oktober haben die beiden Raiffeisenbanken Hollfeld-Waischenfeld-Aufseß und Heiligenstadt ihren Geschäftsbetrieb mit den bisherigen Namen beendet. "Nun geht es unter dem neuen Namen Fränkische Schweiz weiter", freut sich Vorstand Peter Lang. Die Bank wird künftig von den Vorstandsmitgliedern Heiko Dippold, Reinhard Dölfel, Martin Wretschitsch und Peter Lang geführt.

Die Kunden merken die Umstellung hauptsächlich erst bei der technischen Fusion, die am Wochenende vom 18. bis 20. Oktober abläuft. Bei den Kunden in Heiligenstadt ändern sich die Kontonummern beziehungsweise der Iban. Bei den Kunden der ehemaligen Raiffeisenbank Hollfeld-Waischenfeld-Aufseß gibt es keine Kontonummernänderungen. Nur die Depotnummern für Wertpapiergeschäfte werden umgestellt. Alle Kontoinhaber, die es betrifft, würden laut Pressemitteilung "umfänglich" informiert. Die Mitarbeiter der Bank stünden für weitere Erläuterungen gerne zur Verfügung.

Die Gschäftsstellen

Die Geschäftsstelle in Heiligenstadt bleibt wegen der Umstellungsarbeiten am Freitag, 18. Oktober, geschlossen. Am Montag, 21. Oktober, öffnet diese Geschäftsstelle wieder zu den normalen Öffnungszeiten. In den Geschäftsstellen Hollfeld, Waischenfeld und Königsfeld bleiben die Schalterzeiten unverändert. Beim Onlinebanking und an den Geldautomaten der Bank könne es über Nacht an diesem Wochenende zu Verzögerungen kommen.

Im November finden die Wahlen der künftigen Vertreter der circa 4800 Mitglieder bei der Bank statt. Der von der Versammlung im Juni gewählte Wahlausschuss von beiden Banken habe eine Liste unter Berücksichtigung der regionalen Verteilung gemäß der Mitgliederzahl aufgestellt. Die Wahlliste mit den Kandidaten kann ab sofort in allen Geschäftsstellen der Bank eingesehen werden.

Der Aufsichtsrat der neuen Bank besteht künftig aus sieben Mitgliedern. Zum Vorsitzenden wurde Stephan Keller (Waischenfeld) gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist Alexander Hattel (Oberngrub). Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates sind Bürgermeisterin Gisela Hofmann (Königsfeld), Dieter Friedrich (Brunn), Gerhard Kraus (Lindach), Peter Linhardt (Hannberg) und Helmut Stenglein (Hollfeld). Mit der Fusion gibt es jetzt nur noch eine Bank, die ihren Hauptsitz im Gebiet der Fränkischen Schweiz hat. red