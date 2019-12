Raiffeisen-Volksbank ehrt verdiente Mitarbeiter

Bei der Weihnachtsfeier ehrte die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein drei verdiente Mitarbeiterinnen, die auf eine insgesamt 75-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken können.

Prokurist Manfred Weidner feiert seine 40-jährige, Geschäftsstellenleiterin Martina Nagel ihre 25-jährige und Firmenkundenberater Walter Epp seine zehnjährige Betriebszugehörigkeit. Der Vorstand dankte den Jubilaren für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihren Einsatz für die Genossenschaftsbank.

Die Jubilare

Vor 40 Jahren, am 1. Oktober 1979, trat Manfred Weidner bei der damaligen Volksbank Ebensfeld seine Ausbildung zum Bankkaufmann an. Nach der Ausbildung wechselte er in den Kreditbereich, dem er heute als Leiter Marktfolge Kredit vorsteht. Im Dezember 2001 wurde Weidner in Anerkennung seiner Leistungen für die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein zum Prokuristen ernannt.

Am 1. September 1994 startete Martina Nagel mit ihrer Ausbildung ins Berufsleben bei der damaligen Raiffeisen-Volksbank Staffelstein-Ebensfeld. Seit Ausbildungsende ist sie in der Kundenberatung in Ebensfeld tätig. Als Leiterin der Geschäftsstelle steht sie den Kunden stets mit Rat und Tat zur Seite.

Am 1. September 2009 begann Walter Epp seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein. Seit Ausbildungsende ist Walter Epp in der Kundenberatung tätig, derzeit in der Hauptstelle der Raiffeisen-Volksbank in Bad Staffelstein. red