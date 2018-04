Raiffeisen-Jahr beginnt

In der ersten Kreisverbandsversammlung im Jahr 2018, die im Hause der Raiffeisenbank Seebachgrund stattfand, erinnerten sich die Vorstände des Kreisverbandes an den Vordenker und Gestalter Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Dem Kreisverband Erlangen-Höchstadt-Fürth gehören folgende Banken an: Raiffeisenbank Ebrachgrund, VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, Raiffeisenbank Bibertgrund, Raiffeisenbank Seebachgrund.

Im Jahre 1818 erblickte Friedrich Wilhelm Raiffeisen das Licht der Welt. Seinen 200. Geburtstag am 30. März 2018 will die Genossenschaftswelt nutzen, um einen großen Vordenker zu feiern - ein ganzes Jahr lang. Zu diesem Anlass versammelten sich die Vorstände der Kreisverbandsbanken im Foyer der Bank neben Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dessen Person dort in Form eines Aufstellers präsent ist.



Immaterielles Kulturerbe

Ziel des Raiffeisen-Jahres 2018 sei es, nicht nur an die Idee der Genossenschaften zu erinnern, sondern eine Bühne zu bieten für Raiffeisens Nachfahren in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Anerkennung der Genossenschaftsidee durch die Unesco als immaterielles Kulturerbe der Menschheit zeige Raiffeisens Bedeutung, so der Kreisverbandsvorsitzende Edmund Kainer.

Mehr als 22 Millionen Menschen in Deutschland und weltweit über 800 Millionen Menschen sind heute Mitglied einer Genossenschaft. Diese Mitglieder wirken in kleinen lokalen Teams ebenso wie in international agierenden Unternehmen. Ziel des Raiffeisen-Jahres ist es auch, diese Menschen unter einem Dach zu vereinen, ihre Kräfte zu bündeln und die Genossenschaft als Modell der Zukunft zu zeigen.



Junge Menschen begeistern

In Deutschland gibt es mehr als 8000 Genossenschaften und genossenschaftliche Unternehmen. Bundespräsident Steinmeier ist Schirmherr des Raiffeisen-Jahres 2018. Seine Aussage: "Raiffeisen hat gezeigt, was das Engagement eines einzelnen und die Solidarität vieler bewirken können."

Die Genossenschaftsbanken des Kreisverbandes wollen das Raiffeisen-Jahr nutzen, um das Lebenswerk ihres Gründers in Erinnerung zu rufen und vor allem auch junge Menschen für die Idee des Genossenschaftsgründers zu begeistern, betonte der Kreisverbandsvorsitzende Edmund Kainer.

Doris Lochner