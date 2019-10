Raiba belohnt gute Vereinsideen

Eine Summe von insgesamt 20 000 Euro hat die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach an regionale Sportvereine und gemeinnützige Institutionen übergeben: Am VR-Spendentag wurden damit die Preisträger aus den Wettbewerben "Bank & Sport" und "Bank & Soziales" ausgezeichnet, die sich nach dem Juryentscheid in einem zusätzlichen Online-Voting um die Prämien bemüht hatten.

Gabriele Stiefler, Leiterin der Unternehmenskommunikation, lobte bereits zu Beginn die prämierten Sportvereine: "Sport gibt Schwung, und auch die Energie Ihrer eingereichten Projekte verspürt unsere Jury jedes Jahr aufs Neue!"

Mit einer Prämie von bis zu 1250 Euro belohnte die Bank kreative Ideen oder außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz bei diesen Sportvereinen (in Klammern: Platzierung im Voting): TC Höchstadt Volleyball (Platz 4; 1250 Euro), TSV Neunkirchen am Brand (Platz 5; 1000 Euro), Herrmann Radteam Baiersdorf (Platz 6; 500 Euro), TSV Lonnerstadt (Platz 7; 500 Euro), Reitclub Erlangen (Platz 8; 500 Euro), Fördert-Rückert-Schule (Platz 9; 500 Euro), Dart-Club Höchstadt (Platz 10; 500 Euro) .

Drei weitere Vereine erhielten eine besondere Würdigung: Sie wurden von der Initiative "Sterne des Sports" der Volks- und Raiffeisenbanken in Kooperation mit dem Deutschen Sportbund ausgezeichnet. Die Trophäe - Bronzestern auf kommunaler Ebene, Silberstern auf Landesebene, Goldstern auf Bundesebene - wird an Vereine vergeben, die sich auf vorbildliche Weise über ihr sportliches Angebot hinaus gesellschaftlich engagieren.

Den Bronzestern der Region Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, der zugleich mit einem Preisgeld von 2000 Euro dotiert ist, konnte der Radsportclub 1950 Erlangen entgegennehmen: Das Projekt "Familiensport und Inklusion" setzt sich - in Kooperation mit der Heilpädagogischen Tagesstätte des Vereins "Schlupfwinkel" - für die Teilhabe seelisch behinderter Kinder auch speziell am BMX-Radsport ein. Der RC 50 ist damit nominiert für die Preisvergabe des "Großen Sterns des Sports" in Silber.

Mit einer Urkunde für den zweiten Platz und einer Prämie von 1750 Euro wurde der SC Adelsdorf bedacht, der mit seinem Konzept "Wir sind klein und ihr seid alt" Musik und Bewegung ins Seniorenheim Adelsdorf gebracht hatte. Die vier- bis sechsjährigen Tanzkinder planen zusammen mit den alten Menschen bereits einen weiteren spaßvollen Nachmittag.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Den dritten Platz und eine Prämie von 1500 Euro konnte der TV 1848 Erlangen - Goldsterngewinner 2019 - ergattern, der mit "Race Running" ein neues Inklusionsprojekt für behinderte Menschen mit eingeschränkter Balance etabliert hat.

Beim Sponsoringkonzept "Bank & Soziales" ginge es nicht ausschließlich um die Geldvergabe in der Gesamthöhe von 10 000 Euro, betonte Projektleiterin Andrea Meissner. In erster Linie zählten der Mensch und die Wertschätzung für dessen uneigennützige Leistung, die in jedem der zehn prämierten Projekte deutlich hervortrete. Besonders berührt zeigt sich die Jury vom Tierprojekt der Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt: Bewohner der Einrichtung betreuen in angrenzenden Gehegen Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner und Enten. Dieser erfahrungsreiche Kontakt brachte den Jurypreis ein, der die Prämie von 500 Euro (8. Platz) um einen Bonus von 1000 Euro erhöhte.

Alle gemeinnützigen Organisationen, die im Online-Voting fleißig Stimmen gesammelt haben, erhalten eine Finanzspritze, um ihre Vorhaben leichter realisieren zu können. Auf den ersten Platz (Prämie 2000 Euro) wurde ein Gruppenprojekt von "Der Puckenhof e.V. - Kinder-und Jugendzirkus" gesetzt: Ein heilpädagogisches Handlungskonzept liegt dessen Zirkusarbeit zugrunde. Der Jugendclub "Orange" hatte zum Schulabschluss ein "Euphoria Festival" in Erlangen veranstaltet, das ein Forum für Nachwuchskünstler und für aktive Workshops bot. So sicherte sich der Verein den zweiten Platz und eine Prämie von 1750 Euro. Das Schulungskonzept "SchrittmacherInnen" unterweist Vereinsaktive von "Dreycedern" darin, von Depression bedrohte Menschen aus ihrer Isolation holen zu können. Dieser dritte Platz war mit 1500 Euro dotiert. Die weiteren Platzierungen: Arbeitskreis Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlinge (Platz 4; 750 Euro), Lebenshilfe Erlangen (Platz 5; 500 Euro), Hospizverein Herzogenaurach (Platz 6; 500 Euro), Aufklärung gegen Tabak Erlangen (Platz 7; 500 Euro), Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt (Platz 8; 1500 Euro - Jurypreis), Kinderpalliativteam der Universität Erlangen (Platz 9; 500 Euro), Diakonie Erlangen Pflege gGmbH (Platz 10; 500 Euro). red