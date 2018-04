Ragnarök: laut und ruhig

Sehr entspannt verlief das diesjährige Mwetalfestival Ragnarök in der Stadthalle Lichtenfels aus polizeilicher Sicht.

Wie jedes Jahr war auch dieses Mal die Veranstaltung an allen Tagen ausverkauft und gut 4500 Rockfans aus ganz Europa besuchten die Musikveranstaltung. Hierbei kam es lediglich zu kleineren Zwischenfällen.



Betrunkene verwüstet Zelt

Schon am ersten Tag verwüstete eine Betrunkene das Zelt ihres Nachbarn auf dem Zeltplatz hinter der Stadthalle, weil sie glaubte, ihr Schatz vergnüge sich dort mit einer anderen Frau. Zu spät bemerkte sie ihren Irrtum. Der Eigentümer zeigte aber Verständnis und einigte sich mit der Frau über den Ersatz seines Schadens. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wird aber trotzdem erstattet.

Am Freitag schlug ein zunächst unbekannter Mann einen österreichischen Festivalbesucher nach einem kurzen Wortgefecht nieder und tauchte zunächst in der Menge unter. Am Samstag traf man sich wieder, der Geschädigte wandte sich an die Security, die wiederum den Schläger der Polizei übergab.

Bei Alkoholkontrollen am Sonntag konnte festgestellt werden, dass zumindest die Fahrer der abreisenden Pkw allesamt fahrtauglich waren und niemand wegen Alkohols am Steuer angezeigt werden musste. pol