Räuchern wie ein Profi

Um Fisch haltbar zu machen, wird er von jeher geräuchert. Als Nebeneffekt macht ein leckerer Duft Appetit auf diesen Gaumenschmaus. Wer mehr über das Räuchern von Fisch lernen möchte, kann dazu am Freitag, 27. April, einen Kurs in der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß besuchen. Das Räuchern selbst besteht aus vielen Arbeitsschritten: vom Einlegen der Rohware in die Lake über die verschiedenen Vorgänge beim Räuchern wie Trocknen, Garen, Rauchgabe. Fischwirtschaftsmeister Ronny Seyfried und sein Team zeigen Tipps und Tricks rund um das Heiß- und Kalträuchern. Der Lehrgang beginnt um 9 Uhr und kostet inklusive Imbiss 35 Euro. Anmeldung über die Homepage www.bezirk-oberfranken.de