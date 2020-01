Räuchern und Klima

Um den Klimaschutz und die Tradition geht es in zwei neuen Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. In allen Fällen ist eine Anmeldung beim Ubiz erforderlich (unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220). 1. "Gebäudesanierung - Klimaschutz beginnt zuhause": In Kooperation mit dem SV Schweinshaupten geht der Energieberater Günter Lieberth am Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr im Sportheim in Schweinshaupten auf Möglichkeiten des Energiesparens bei der Gebäudesanierung ein.

2. "Räuchern zu Lichtmess": Petra Brabec führt am Samstag, 1. Februar, von 14 bis 17 Uhr in die Tradition des Räucherns zu Lichtmess ein, um Haus und Hof zu reinigen, jenseits des Putzlappens. Es ist ein Frühjahrsputz der anderen Art - mit Räucherpflanzen, die ihre Bedeutungen haben. red