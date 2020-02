Räuber stellt sich der Polizei

In Untersuchungshaft sitzt mittlerweile ein 19-jähriger Mann, der für mehrere bewaffnete Raubüberfälle auf Tankstellen in den Landkreisen Bamberg und Erlangen-Höchstadt als dringend tatverdächtig gilt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg konnten den Mann unter anderem aufgrund von Zeugenhinweisen rasch ermitteln. Der 19-Jährige meldete sich am frühen Montagmorgen bei der Polizei. Dort erfolgte seine Festnahme.

Mehrere Hundert Euro erbeutet

Beim jüngsten Überfall am Samstagabend auf eine Tankstelle in Strullendorf erbeutete der bis dahin unbekannte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß. Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben Polizeihunden auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, blieben zunächst ergebnislos.

Wichtige Zeugenhinweise

Nur wenige Stunden nach dem Überfall in Strullendorf gingen bei der Bamberger Polizei mehrere Zeugenhinweise ein, die die Kriminalbeamten auf die Spur des 19 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Bamberg führten. Der Tatverdächtige, der zunächst untergetaucht war, konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen zunächst jedoch nicht aufgegriffen werden.

Hoher Fahndungsdruck

Aufgrund der Ermittlungen in seinem näheren Umfeld und des hohen Fahndungsdrucks stellte sich der Gesuchte am frühen Montagmorgen schließlich der Bamberger Polizei. Der 19-Jährige zeigte sich geständig und räumte neben dem Überfall in Strullendorf auch zwei weitere Tankstellenüberfälle vom Freitag, 14. Februar, in Hirschaid und vom Samstag, 1. Februar, in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein.

Bei allen Raubdelikten verwendete der Tatverdächtige eine Schreckschusspistole, die die ermittelnden Kriminalbeamten ebenso wie die jeweils bei den Überfällen getragene Kleidung inzwischen sicherstellen konnten.

Der von der Staatsanwaltschaft Bamberg beantragte Haftbefehl wurde noch am Montag vom Ermittlungsrichter erlassen und dem Beschuldigten eröffnet. Anschließend brachten die Kriminalbeamten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. red