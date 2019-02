"Räuber" machen Stimmung

Am 4. März ist es wieder soweit, dann steigt der traditionelle Rosenmontagsball des 1. FC Strullendorf in der Hauptsmoorhalle. Seit vielen Jahren schon ist diese Veranstaltung Anziehungspunkt für Junge und Junggebliebene aus dem gesamten Bamberger Kreis und noch weit darüber hinaus. Für die richtige Stimmung sorgt laut Veranstalter auch dieses Mal die von Funk und Fernsehen bekannte Band "Frankenräuber". Ihr Motto ist "Party pur". Mit diesem unmissverständlichen Appell ruft die Band alle auf, mit ihnen die Faschingssaison 2019 ausklingen zu lassen. Zudem heizt in der Bar der bekannte DJ "Valdemossa". Darüber hinaus werden von einer Jury noch die drei "ausgefallensten" Masken des Abends prämiert.

Karten gibt es bereits, und zwar beim BVD in Bamberg, Lange Straße 39/41, Telefon 0951/980 8220, bei der Metzgerei Möhrlein in Strullendorf, Lindenallee 5, Tel. 09543/257, beim Hausmeister der Hauptsmoorhalle in Strullendorf, Handy 0170/7881122, und in der Frankenapotheke in Hirschaid, Bamberger Straße 1, Telefon 09543/279. red