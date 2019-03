Die Theatergruppe Burkardroth präsentiert ab Freitag, 29. März, die Komödie "Räuber im Rock" von Arno Boas. Die Proben dafür laufen auf Hochtouren, und auch diesmal gilt die Devise der Theatergruppe "Wir wollen die Menschen zum Lachen bringen".

Aufführungen ab 29. März

Davon selbst überzeugen können sich die Zuschauer bei den Aufführungen in der Edelweißhalle in Lauter am 29., 30. und 31. März. Die Theaterabende im Pfarrsaal Bad Bocklet finden am 6., 7., 13. und 14. April statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Vorverkauf ab Freitag

Die Karten für alle Veranstaltungen können bereits an folgenden Terminen erworben werden: Freitag, 15. März, 15 bis 18 Uhr, sowie Samstag, 16. März von 10 bis 12 Uhr Uhr, jeweils im Edeka-Rhön-Center Burkardroth, schreibt der Veranstalter. sek