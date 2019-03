Rätselraten vor Gericht, wie die 2,77 Promille der Frau zustande kamen

Hat eine Frau aus dem Michelauer Gemeindegebiet einen Nachtrunk getan oder fuhr sie schon blau nach Hause? Was in einer Tankstelle im Mittelfränkischen seinen Anfang nahm, fand am Dienstag seinen Abschluss im Amtsgericht. Das Urteil: 1000 Euro Geldstrafe nebst viermonatigem Fahrverbot wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr.

2,77 Promille. Ein enormer Wert, den am 17. August 2018 eine Streife bei der 49-Jährigen ermittelte. Kurios: Die Frau war während ihrer Alkoholkontrolle nicht mehr in einem Auto, sondern schon daheim. Doch die Polizei hätte nicht bei ihr geklingelt, wenn ein Verkäufer in einer Raststätte im Raum Erlangen an der Frau nicht schon eine "Fahne" wahrgenommen hätte. Was noch wahrgenommen wurde, war, dass die Frau auch einen Jägermeister kaufte, alsbald verkonsumierte und sich zur Weiterfahrt ins Auto setzte. Allerdings sollte eine merkwürdige Mengenangabe in Umlauf kommen. Einen halben Liter, so wie vermutet, kaufte und trank die Frau auf dem WC der Raststätte nicht, das belegten Videoaufnahmen vom Kauf. Es war eher ein Mini-Fläschchen.

Doch wie kam die Frau dann zu der enormen Promillezahl? "Sie kennen mich nicht, aber ich bin eine sehr verantwortungsvolle Person und wenn ich etwas getan habe, stehe ich dafür gerade - aber ich habe nichts getan", versicherte die Angeklagte und bestand darauf, einen halben Liter Wodka binnen weniger Minuten nach Ankunft daheim verkonsumiert zu haben. "Ich bin nicht stolz darauf, aber das habe ich getan."

Nicht ganz glaubwürdig für Staatsanwalt Daniel Killinger und Richter Alexander Zenefels, zumal laut einem Protokoll der Gärtner der Frau beim Eintreffen der Polizisten diesen gegenüber erklärte, dass die Frau "erst 15 bis 30 Minuten vorher heimgekommen" sei. "Der Motor am Auto war noch warm", so auch einer der Polizisten im Zeugenstand.

Was die Frau, die dem Gericht gegenüber zugab, an Depressionen gelitten zu haben, aus dem Michelauer Raum zu der Menge an Alkohol getrieben habe, sei die schwere Krankheit ihres Kindes gewesen. Mit diesem kam sie von einem Krankenhaus heimgefahren, und über diesen Punkt stolperte Killinger. Denn als ein Chemiker und Sachverständiger über komplexe Berechnungen zu Alkoholabbau im menschlichen Körper zu dem Schluss kam, dass es sehr wohl sein könne, "dass ein Nachtrunk stattgefunden habe", es aber eben auch gewiss sei, dass die 49-Jährige die für die knapp drei Promille zuständige Menge Alkohol schon in einem weiter als 30 Minuten zurückliegenden Zeitraum zu sich genommen haben musste, da baute auch Killinger den Umstand in sein Plädoyer ein, dass die Frau betrunken fuhr, obwohl auch ihr schwer erkranktes Kind mit im Auto saß.

Aus Killingers Sicht hatte sich der Vorwurf der Anklage im Wesentlichen bestätigt. Aus Sicht von Richter Zenefels auch. Er folgte weitgehend den Strafforderungen Killingers.