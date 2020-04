Rätseln, spielen, basteln und kochen gegen die Langeweile

Viele kleine und große Bürger der Stadt Herzogenaurach verbringen wegen der Corona-Pandemie ihre Zeit zu Hause. Gegen den "Lagerkoller" bietet das Generationenzentrum der Stadt Herzogenaurach für die Dauer der aktuellen Schließzeit Gespräche am Telefon, allerlei Kniffeleien, Bastelideen und Rezepte an. Lecker-Rezept der Woche:

Gesucht werden wöchentlich Rezepte einer bestimmten Kochrichtung. Diese Woche: Vegane Leckerei!

Senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 30. April entweder per Post an Generationen.Zentrum, Erlanger Straße 16, oder per E-Mail an senioren-gzh@herzogenaurach.de. Das ausgewählte Lecker-Rezept der Woche wird am 7. Mai im Amtsblatt und im FT bekannt gegeben. Rätsel der Woche: Wer oder was bin ich? Eine junge Frau leiht sich für etwa einen Stunde einen Wagen aus. Nach dieser Zeit möchte sie den Wagen an die dafür vorgesehene Station zurückbringen. Doch kurz vor dem Ziel kommt ein wildfremder Mann auf sie zugestürmt und überreicht ihr etwas Geld für den Wagen. Die Frau nimmt dankend das Geld an und gibt dem wildfremden Mann den Wagen, ohne sich noch einmal umzuschauen. (Quelle: www.raetseldino.de)

Das Ergebnis erfahren Sie am 30. April in der nächsten Ausgabe des Amtsblatts und im FT. Lösung zum Rätsel der vergangenen Woche: Es sind 72 Stufen. Erklärung: Der Mann bewältigt pro Zeiteinheit x immer eine Stufe. Geht er entgegen der Fahrtrichtung, so geht er (x mal 90) Stufen zusätzlich. In der anderen Richtung geht er (x mal 60) Stufen weniger. Daraus ergibt sich: Stufen = 90-(90x), Stufen = 60+(60x). Setzt man die beiden Formeln gleich, so findet man heraus, dass der Mann 1/5 (=x) Zeiteinheiten pro Stufe braucht. Die Treppe hat im Ruhezustand folglich 60 + (60 /5) = 72 Stufen. "Hallo, wie geht es dir?" - Auf einen kurzen Ratsch: In der Zeit bis zum 4. Mai besteht jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit für einen kurzen Austausch am Telefon. Unter der 09132/734172 nimmt Sozialpädagogin und städtische Mitarbeiterin Simone Voit Ihren Anruf entgegen. Wundertüten für Kinder und Erwachsene

Die Organisatoren vom Generationenzentrum bedanken sich für das große Interesse an Spiel, Spannung und Spaß aus dem Briefkasten. Sie haben pro Woche durchschnittlich 700 Wundertüten versendet und sich sehr darüber gefreut.

Da die Ausgangsbeschränkungen bis zum 4. Mai bestehen bleiben, gibt es auch weiterhin Wundertüten. Wer bereits in der Kalenderwoche 17 angemeldet war, braucht nichts zu tun und findet weiterhin wöchentlich eine Wundertüte im Briefkasten, auch für die Kalenderwoche 18. Alle weiteren Interessierten können sich bzw. ihre Kinder unter www.herzogenaurach.feripro.de/ oder telefonisch unter 09132/734-170 für die Kalenderwoche 19 anmelden.

Veranstaltungen im Generationenzentrum

Noch kann nicht entschieden werden, wann das Generationenzentrum seine Türen wieder öffnet. Sobald ein Fahrplan feststeht, kann dieser unter www.herzogenaurach.de/leben/generationenzentrum oder telefonisch unter 09132/734-170 in Erfahrung gebracht werden. red