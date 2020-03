Rätsellandung?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 27. Februar 2019 ist FLACHSLANDEN.

Flachslanden ist ein Markt und liegt in Mittelfranken, im Landkreis Ansbach. Er liegt nordwestlich von Ansbach und ist geprägt durch Tallandschaften, und Mettlach und Zenn vermitteln typisch fränkische Landschaftsbilder. Der Markt gliedert sich in 19 Gemeindeteile und bildet das zu Hause für etwa 2350 Einwohner.



Highlights in Flachslanden:

- Schloss Virnsberg: Schloss Virnsberg im gleichnamigen Ortsteil ist eine Schlossanlage, die ungewöhnlicherweise aus einer Höhenburg und einem Wasserschloss besteht. Die Burg ist eine barocke Gesamt­anlage mit unterem und oberem Schlosshof, Wirschaftsgebäuden und Taubenhaus. Sie wurde im 12. Jahrhundert von Alberich und Ludwig von Virnsberg erbaut. Seit 2017 ist Schloss Virnsberg in den Händen einer Münchner Investorenfirma. Verwaltet wird das gesamte Anwesen nun über die Schloss Virnsberg GmbH & Co. KG. Derzeit laufen Planungen für die Sanierung und Nutzung der Anlage. Führungen gibt es auf Anfrage bei der Schlossverwaltung.

- Obstlehrgarten Ruppersdorf: Der Lehrgarten auf der rekultivierten Deponie in Ruppersdorf ist in die Bereiche Streuobst und Obst für schwachwüchsige Unterlagen - geeignet für kleine Hausgärten - gegliedert. Zu sehen sind auch die Erziehungsformen von Obst und Beerensträuchern als Hecke. Zur Information ist auch eine Gesamtübersicht von Obstbäumen vorhanden. Die einzelnen Bäume und Beerensträucher sind beschildert. Der Garten ist das ganze Jahr frei zugänglich.

Gewinner

30 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Flachslanden richtig.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Jessica Heß" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die dieses Mal leider nicht gewonnen haben: Am Donnerstag wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)